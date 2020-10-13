«Отказали тормоза»: Европа согласовала санкции из-за Навального

А несколькими часами позже после объявления о принципиальном решении о введении ограничительных мер против нашей страны глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью РИА Новости заявил, что случай с Алексеем Навальным не меняет заинтересованности Германии в хороших отношениях с Россией.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН объяснил, что Россия вправе реагировать на проявление антироссийских направлений.

«Последний год будто тормоза отказали у целого ряда западных стран. Если какие-то страны занимают по отношению к России агрессивную позицию, чинят препятствия, придумывают санкции и тому подобное, то Россия имеет право адекватного ответа. Мы приняли такой закон в связи с тем, что было необходимо реагировать на политику Вашингтона. Это действующий документ. Не мы устраивали все эти истории вокруг гражданина Навального и не только. Те, кто это делали, они должны понимать, что бесконечно продолжаться антироссийская вакханалия не может. Наша страна не должна терпеть унижения и, по большому счету, противоправные меры ограничительного характера», - добавил он.

Кто точно выиграет в этой ситуации, так это сам Навальный. На это, в частности, указал журналист Владимир Познер. Если и не материальной выгоды, то значительную долю популярности, узнаваемости и медийности блогер точно получил.

«Я читал опрос, согласно которому до этой истории в России Навального знало 18% населения, а теперь это порядка 70%. А вот с каким знаком сопряжено это знание, я сказать не могу. Мне не кажется, что Навальный вызывает особую симпатию у большинства россиян. Но это только ощущения без цифр», - сказал в интервью НСН Владимир Познер.

В свою очередь, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил мнение, что Запад раскручивает «дело Навального» для блокировки строительства «Северного потока-2». Он напомнил, что Вашингтону крайне важно не допустить запуска газопровода, чтобы нарастить поставки сжиженного природного газа в Европу.

