«Отказали тормоза»: Европа согласовала санкции из-за Навального
Сенатор Андрей Климов и журналист Владимир Познер заявили в интервью НСН, что история с якобы отравлением оппозиционного блогера сыграла на руку ему лично, а Россия готова дать Европе симметричный ответ.
История с возможным отравлением Алексея Навального, похоже, приблизилась к логичному финалу. Главы МИД Евросоюза согласовали санкции против России. Все страны ЕС были единогласны в этом вопросе. Как отметил глава дипломатии Жозеп Боррель, «технические группы будут работать со списком и доказательствами, представленными Францией и Германией». «Ни одна страна не противостояла, все поддержали это предложение», - добавил он.
Власти Японии также отреагировали на ситуацию вокруг российского политика. Генеральный секретарь правительства Кацунобу Като заявил, что Токио «осуждает использование антигуманного химического оружия и последовательно выступает за его запрещение».
В России уже отреагировали на решение Евросоюза по санкциям. Так, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью RT напомнил, что Генпрокуратура РФ четыре раза запрашивала у немецкой стороны информацию по данному инциденту, и до сих пор не получила ответа. Между тем, Москва при этом сделала все, чтобы помочь расследованию в ситуации с оппозиционером и предоставила для этого всю необходимую информацию.
А несколькими часами позже после объявления о принципиальном решении о введении ограничительных мер против нашей страны глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью РИА Новости заявил, что случай с Алексеем Навальным не меняет заинтересованности Германии в хороших отношениях с Россией.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН объяснил, что Россия вправе реагировать на проявление антироссийских направлений.
«Последний год будто тормоза отказали у целого ряда западных стран. Если какие-то страны занимают по отношению к России агрессивную позицию, чинят препятствия, придумывают санкции и тому подобное, то Россия имеет право адекватного ответа. Мы приняли такой закон в связи с тем, что было необходимо реагировать на политику Вашингтона. Это действующий документ. Не мы устраивали все эти истории вокруг гражданина Навального и не только. Те, кто это делали, они должны понимать, что бесконечно продолжаться антироссийская вакханалия не может. Наша страна не должна терпеть унижения и, по большому счету, противоправные меры ограничительного характера», - добавил он.
Кто точно выиграет в этой ситуации, так это сам Навальный. На это, в частности, указал журналист Владимир Познер. Если и не материальной выгоды, то значительную долю популярности, узнаваемости и медийности блогер точно получил.
«Я читал опрос, согласно которому до этой истории в России Навального знало 18% населения, а теперь это порядка 70%. А вот с каким знаком сопряжено это знание, я сказать не могу. Мне не кажется, что Навальный вызывает особую симпатию у большинства россиян. Но это только ощущения без цифр», - сказал в интервью НСН Владимир Познер.
В свою очередь, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил мнение, что Запад раскручивает «дело Навального» для блокировки строительства «Северного потока-2». Он напомнил, что Вашингтону крайне важно не допустить запуска газопровода, чтобы нарастить поставки сжиженного природного газа в Европу.
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