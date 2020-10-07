Постпред при ОЗХО: Россия не будет оправдываться по ситуации с Навальным

Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил на сессии Исполнительного совета организации, что Россия не собирается оправдываться перед западными странами из-за ситуации с отравлением Алексея Навального.

«Несмотря на все сомнительного рода призывы к нам <...> провести национальное расследование, сотрудничать с ОЗХО и так далее, заявляем, что Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального», - подчеркнул дипломат.

Шульгин отметил, что Россия направила в Генеральную прокуратуру Германии четыре обращения подряд с запросом получить все материалы и вещественные доказательства немецкой стороны. Он также потребовал от Германии взаимодействовать с Россией в конвенциональном поле ОЗХО: «Такой запрос мы направили им и ждем предметного ответа, а не формальной отписки».

Постпред заключил, что Россия очень озабочена тем, как произошедший с оппозиционным политиком инцидент трактуется в некоторых странах-участницах организации. «В ряде столиц, в первую очередь в Берлине, пытаются представить дело так, будто Алексей Навальный был отравлен токсичным веществом, которое можно классифицировать как новейшее химическое оружие суперкласса», – подытожил Шульгин.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Основателю Фонда борьбы с коррупцией стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в токсикологическое отделение омской больницы. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию. Его состояние улучшилось 7 сентября, сейчас он проходит реабилитацию и планирует вернуться в Россию.

