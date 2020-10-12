«Не Сахаров и не Солженицын». Познер рассказал о популярности Навального в мире
Тележурналист отметил в эфире НСН, что узнаваемость оппозиционера значительно выросла после возможного отравления.
Страны-участницы Европейского союза достигли политического консенсуса о санкциях в отношении граждан России по поводу инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Технически ограничительные меры определят уже специалисты в рабочих группах.
Журналист Владимир Познер заявил в эфире НСН, что новые санкции против России были предопределены даже без ситуации с Навальным.
«Судя по ухудшающимся с 2003 года отношениям России с США, любая ситуация, позволяющая применить новые санкции, тут же используется», - отметил он.
Познер добавил, что считает санкции контрпродуктивными. «Они направлены на то, чтобы каким-то образом добиться подчинения России американским порядкам. Попытка таким образом добиться каких-то изменений в политике России бессмысленна, для этого достаточно просто посмотреть на историю. Но это только полбеды, это приводит к обратному результату. «Ах вы на нас давите, ну мы вам сейчас покажем!» Мне это тоже не кажется похвальным», - сказал журналист.
Он также рассказал, как менялось отношение к Навальному в России и мире после возможного отравления.
«Можно сказать, что в мире Навального никто не знал. Это была фамилия, которую знали очень немногие. Я думаю, не больше 5%, а может быть и меньше. На сегодняшний день он стал чрезвычайно известен, хоть и не достиг статуса Сахарова или Солженицына. Эта известность с позитивным знаком, поскольку его рассматривают как жертву», - отметил он.
По его журналиста, в России политик тоже стал известнее.
«Я читал опрос, согласно которому до этой истории в России Навального знало 18% населения, а теперь это порядка 70%. А вот с каким знаком сопряжено это знание, я сказать не могу. Мне не кажется, что Навальный вызывает особую симпатию у большинства россиян. Но это только ощущения без цифр», - сказал Познер.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США страдают «санкционной зависимостью».
В свою очередь, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил мнение, что Запад раскручивает «дело Навального» для блокировки строительства «Северного потока-2». Он напомнил, что Вашингтону крайне важно не допустить запуска газопровода, чтобы нарастить поставки сжиженного природного газа в Европу.
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