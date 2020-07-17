Врио Хабаровского края скоро назначат. Кто в кандидатах?
Эксперты рассказали НСН, кто может возглавить Хабаровский край вместо арестованного по подозрению в убийствах губернатора Сергея Фургала.
Врио губернатора Хабаровского края может быть назначен в ближайшее время. Об этом заявил журналистам вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. Он уточнил, что решение о назначении президент будет принимать, основываясь на позиции следственных органов.
На этой неделе ЛДПР уже предложила Кремлю трех возможных кандидатов на должность исполняющего обязанности главы Хабаровского края. Речь идет о председателе комитета Госдумы по спорту Михаиле Дегтяреве, главе комитета по экономике и предпринимательству Госдумы Сергее Жигареве, а также депутате Андрее Андрейченко.
Назначить на пост главы Хабаровского края представителя ЛДПР – это наименее конфликтный способ разрешить сложившуюся ситуацию в регионе, где после ареста Фургала начались массовые акции протеста в его защиту, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
«Это не уступка, это, скорее, здравый смысл, потому что Кремлю нужно обеспечить сохранение управляемости, - заявил в эфире НСН Калачев. - Для того, чтобы снизить градус протеста в Хабаровском крае, было бы логично предложить человека от ЛДПР. Нужно, чтобы врио был избран, чтобы жители его не «прокатили» на выборах губернатора в следующем году и чтобы протестное голосование не стало доминантой на выборах в Госдуму».
Поиск вероятных кандидатур на пост временно исполняющего обязанности главы региона идет и в команде Фургала, полагает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. В эфире НСН политолог заявил, что Кремль пытается избежать обострения отношений как с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который отказался считать Фургала преступником, так и с жителями края.
«В числе возможных кандидатов на пост исполняющего обязанности Хабаровского края сейчас называют всех подряд: и представителя Фургала, и представителей ЛДПР (чтобы успокоился Жириновский), и даже представителей из предыдущего правительства (в расчете, что старая элита сможет успокоить регион). Это гадание, но не на кофейной гуще, а на здравой логике. Нужно найти такого кандидата, за которого, во-первых, люди проголосуют, и во-вторых, который погасит недовольство населения в связи с арестом Фургала», - заявил Журавлев.
Среди кандидатур «Коммерсант» называл главу совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», выпускника Высшей школы КГБ СССР и экс-сотрудника ФСБ Константина Басюка, депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва, заместителя полпреда президента в ДФО Григория Куранова, заместителя Фургала Юрия Золочевского, бывшего зампреда правительства края Андрея Базилевского. Кроме того, в качестве претендента на пост главы Хабаровского края некоторые СМИ называли нынешнего врио главы Камчатского края Владимира Солодова.
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