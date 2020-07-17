Врио Хабаровского края скоро назначат. Кто в кандидатах?

Врио губернатора Хабаровского края может быть назначен в ближайшее время. Об этом заявил журналистам вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. Он уточнил, что решение о назначении президент будет принимать, основываясь на позиции следственных органов.

На этой неделе ЛДПР уже предложила Кремлю трех возможных кандидатов на должность исполняющего обязанности главы Хабаровского края. Речь идет о председателе комитета Госдумы по спорту Михаиле Дегтяреве, главе комитета по экономике и предпринимательству Госдумы Сергее Жигареве, а также депутате Андрее Андрейченко.

Назначить на пост главы Хабаровского края представителя ЛДПР – это наименее конфликтный способ разрешить сложившуюся ситуацию в регионе, где после ареста Фургала начались массовые акции протеста в его защиту, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Это не уступка, это, скорее, здравый смысл, потому что Кремлю нужно обеспечить сохранение управляемости, - заявил в эфире НСН Калачев. - Для того, чтобы снизить градус протеста в Хабаровском крае, было бы логично предложить человека от ЛДПР. Нужно, чтобы врио был избран, чтобы жители его не «прокатили» на выборах губернатора в следующем году и чтобы протестное голосование не стало доминантой на выборах в Госдуму».