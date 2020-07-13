Политолог рассказал, кто должен занять место Сергея Фургала
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал НСН, что новый хабаровский глава должен устроить народ, Жириновского и местные элиты.
Арестованный по обвинению в заказных убийствах предпринимателей в 2004-2005 годах губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет уволен на этой неделе. Об этом стало известно «Коммерсанту» от собеседника в администрации президента РФ. По данным источника, выбор кандидатуры на пост главы региона осложняют массовые протесты в Хабаровске и других городах, где люди вышли на улицы в защиту Фургала. Новый исполняющий обязанности до выборов губернатора, которые пройдут в 2021 году, должен суметь погасить протестные настроения в субъекте. Издание называет список возможных кандидатов на пост. Среди них депутат Госдумы РФ от ЛДПР Михаил Дегтярев, заместитель Фургала Юрий Золочевский и бывший зампред правительства края Андрей Базилевский.
Вероятнее всего исполняющим обязанности главы региона Кремль назначит человека либо из команды Фургала, либо члена предыдущего руководящего звена региона, либо же представителя ЛДПР, считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. В эфире НСН политолог заявил, что Кремль пытается избежать обострения отношений как с жителями края, так и с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который отказался считать Фургала преступником и заявил, что никогда не исключит его из партии.
«"Коммерсант" называет в числе возможных кандидатов на пост исполняющего обязанности Хабаровского края представителя Фургала, представителя партии (чтобы успокоился Жириновский), представителя из предыдущего правительства (в расчете, что старая элита сможет успокоить регион). Это гадание, но не на кофейной гуще, а на здравой логике. Нужно найти такого кандидата, за которого, во-первых, люди проголосуют, и во-вторых, который погасит недовольство населения в связи с арестом Фургала», - считает Журавлев.
Крайне важным остается вопрос информационной работы по этому поводу с населением, считает гендиректор Института региональных проблем.
«Когда Фургала освободят от должности, останется вопрос, как это объяснить населению. Ни "что сказать", а "как сказать". Пока население не согласилось с тем, что Фургал - преступник и наказан по закону. Это требует еще дополнительной информационной работы со стороны властей и федеральных, и региональных. Именно поэтому нужен либо представитель команды Фургала, либо предыдущей команды, который мог бы прийти к людям и сказать: "ну, вы меня знаете, мы с губернатором вместе работали, но вот так получилось, теперь я губернатор, будем продолжать работать"», - отметил он.
По мнению собеседника НСН, президент до сих пор не отстранил от должности арестованного на прошлой неделе Сергея Фургала именно потому, что сейчас идут интенсивные переговоры на федеральном и региональном уровне по поводу его преемника.
«Здесь важно одно обстоятельство: Фургал до сих пор не освобожден от должности и неизвестно, когда будет отстранен. Его арест не может быть без некого согласования с администрацией, а с дугой стороны, президент не спешит его освобождать. В свое время сахалинского губернатора освободили в день ареста. Сейчас же не торопятся в связи с нежеланием обострять отношения с жителями региона и с Жириновским. Двери остаются открытыми для переговоров партии с элитой региона», - полагает политолог.
В выходные в Хабаровске и других городах региона прошли несогласованные массовые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. По данным СМИ, один из митингов собрал от 10 тысяч до 35 тысяч человек, и стал самым массовым в истории региона. Полиция никого не задерживала. Между тем, действующее правительство Хабаровского края обратилось к участникам протестов, заявив, что все акции несанкционированы, и предупредив о попытках спровоцировать беспорядки.
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