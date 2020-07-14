После отставки Фургала Кремль пойдет на «выгодный компромисс» с ЛДПР

Назначить на пост главы Хабаровского края представителя ЛДПР – это наименее конфликтный способ разрешить сложившуюся ситуацию, заявил в эфире НСН руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Ранее ЛДПР предложила Кремлю трех возможных кандидатов на должность исполняющего обязанности главы Хабаровского края на место арестованного по подозрению в организации убийств губернатора Сергея Фургала: председателя комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева, главу комитета по экономике и предпринимательству Госдумы Сергея Жигарева, а также депутата Андрея Андрейченко.

«Это не уступка, это, скорее, здравый смысл, потому что Кремлю нужно обеспечить сохранение управляемости, - заявил НСН Константин Калачев. - Для того, чтобы снизить градус протеста в Хабаровском крае, было бы логично предложить человека от ЛДПР. Нужно, чтобы врио был избран, чтобы жители его не «прокатили» на выборах губернатора в следующем году и чтобы протестное голосование не стало доминантой на выборах в Госдуму. 2021 – год федеральных выборов и год, когда будут выбирать губернатора Хабаровского края. Самое логичное здесь решение – отдать кресло представителю ЛДПР. Если Жириновский готов предложить кандидатов от ЛДПР, а их трое, то у федерального центра есть возможность выбора, маневра. Это наименее конфликтный способ разрешить сложившуюся ситуацию», - уверен политолог.



Вероятным условием для кандидата от ЛДПР может стать обеспечение паритета с партией власти на региональных и федеральных выборах в 2021 году.

«Другой вопрос, что этот представитель должен будет не повторять пройденное и его задачей станет не обеспечить 56 процентов своей партии на выборах заксобрания Хабаровского края, как это было в прошлом году. Он должен будет так провести избирательную кампанию, чтобы и волки были сыты и овцы целы: чтобы все получили свое, включая партию власти, «Единую Россию», - отметил Калачев.