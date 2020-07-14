После отставки Фургала Кремль пойдет на «выгодный компромисс» с ЛДПР
Руководитель «Политической экспертной группы» рассказал НСН, почему Кремлю выгодно принять предложение ЛДПР по кандидату на пост врио Хабаровского края в случае отставки Сергея Фургала.
Назначить на пост главы Хабаровского края представителя ЛДПР – это наименее конфликтный способ разрешить сложившуюся ситуацию, заявил в эфире НСН руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
Ранее ЛДПР предложила Кремлю трех возможных кандидатов на должность исполняющего обязанности главы Хабаровского края на место арестованного по подозрению в организации убийств губернатора Сергея Фургала: председателя комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева, главу комитета по экономике и предпринимательству Госдумы Сергея Жигарева, а также депутата Андрея Андрейченко.
«Это не уступка, это, скорее, здравый смысл, потому что Кремлю нужно обеспечить сохранение управляемости, - заявил НСН Константин Калачев. - Для того, чтобы снизить градус протеста в Хабаровском крае, было бы логично предложить человека от ЛДПР. Нужно, чтобы врио был избран, чтобы жители его не «прокатили» на выборах губернатора в следующем году и чтобы протестное голосование не стало доминантой на выборах в Госдуму. 2021 – год федеральных выборов и год, когда будут выбирать губернатора Хабаровского края. Самое логичное здесь решение – отдать кресло представителю ЛДПР. Если Жириновский готов предложить кандидатов от ЛДПР, а их трое, то у федерального центра есть возможность выбора, маневра. Это наименее конфликтный способ разрешить сложившуюся ситуацию», - уверен политолог.
Вероятным условием для кандидата от ЛДПР может стать обеспечение паритета с партией власти на региональных и федеральных выборах в 2021 году.
«Другой вопрос, что этот представитель должен будет не повторять пройденное и его задачей станет не обеспечить 56 процентов своей партии на выборах заксобрания Хабаровского края, как это было в прошлом году. Он должен будет так провести избирательную кампанию, чтобы и волки были сыты и овцы целы: чтобы все получили свое, включая партию власти, «Единую Россию», - отметил Калачев.
Любому «варягу» прижиться в регионе будет сложнее, однако такого варианта развития событий политолог также не исключил.
«Называются и другие кандидатуры (на должность врио губернатора Хабаровского края - прим. НСН), в том числе замполпреда в ДФО Григорий Куранов. Но человеку, связанному с полпредством и любому другому варягу придется ломать ситуацию через колено, что несет в себе определенные риски и угрозы. Но у федералов могут быть и другие представления о должном, другой образ будущего, поэтому не будем исключать ничего», - рассказал НСН глава «Политической экспертной группы».
Сергей Фургал 10 июля был арестован на два месяца по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Накануне защита обжаловала это решение. В Хабаровский край в понедельник прибыл вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В регионе в течение нескольких дней продолжаются массовые протесты против ареста Фургала.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
740 тыс.+6 248 / сут.
Умерли
11 614+175 / сут.
Выздоровели
513 тыс.+8 804 / сут.
- «16 июля никто никуда не полетит». Майя Ломидзе о поэтапном открытии границ
- РСТ допустил открытие Турции для россиян в августе
- Майя Ломидзе расскажет в пресс-центре НСН о перспективах туристического сезона
- «РУСАЛ» призвал Потанина сменить руководство «Норникеля»
- Трое российских военных ранены при подрыве патруля в Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru