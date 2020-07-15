Политолог: Все заявления Жириновского о защите Фургала – пафос

ЛДПР рассчитывает, что однопартиец Сергей Фургал не будет уволен с поста губернатора Хабаровского края. Тем не менее, фракция уже предложила трех кандидатов на его место. Все они, как утверждают в партии, знакомы с промышленностью и Дальним Востоком.

Политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН отметил, что все ранее озвученные пафосные заявления Владимира Жириновского делались лишь для повышения значимости самой партии. Эксперт также уверен, что Сергей Фургал в любом случае не вернется на пост губернатора.

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«Фургал не останется губернатором при любой погоде, потому что это будет воспринято как поражение центра, а центр на это пойти не готов. С другой стороны, готовность ЛДПР предложить замену означает, что все пафосные заявления Жириновского о том, что они устроят парламентский бунт, это всего лишь элемент политического торга, чтобы повысить значимость и влиятельность самой партии. Не очень красиво, поскольку речь идет о жизни и свободе конкретного человека, но у политики свои правила», – прокомментировал он.

Кроме того, политолог Дмитрий Орешкин в эксклюзивном интервью НСН выразил уверенность, что работы на газопроводе «Северный поток» приостановлены не из-за технических проблем, а из-за ненадобности самого газа.

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ТЕГИ:Дмитрий ОрешкинСергей ФургалЛДПРВладимир ЖириновскийЖириновский
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