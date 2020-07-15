Политолог: Все заявления Жириновского о защите Фургала – пафос

ЛДПР рассчитывает, что однопартиец Сергей Фургал не будет уволен с поста губернатора Хабаровского края. Тем не менее, фракция уже предложила трех кандидатов на его место. Все они, как утверждают в партии, знакомы с промышленностью и Дальним Востоком.

Политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН отметил, что все ранее озвученные пафосные заявления Владимира Жириновского делались лишь для повышения значимости самой партии. Эксперт также уверен, что Сергей Фургал в любом случае не вернется на пост губернатора.