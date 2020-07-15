Политолог: Все заявления Жириновского о защите Фургала – пафос
ЛДПР рассчитывает, что однопартиец Сергей Фургал не будет уволен с поста губернатора Хабаровского края. Тем не менее, фракция уже предложила трех кандидатов на его место. Все они, как утверждают в партии, знакомы с промышленностью и Дальним Востоком.
Политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН отметил, что все ранее озвученные пафосные заявления Владимира Жириновского делались лишь для повышения значимости самой партии. Эксперт также уверен, что Сергей Фургал в любом случае не вернется на пост губернатора.
«Фургал не останется губернатором при любой погоде, потому что это будет воспринято как поражение центра, а центр на это пойти не готов. С другой стороны, готовность ЛДПР предложить замену означает, что все пафосные заявления Жириновского о том, что они устроят парламентский бунт, это всего лишь элемент политического торга, чтобы повысить значимость и влиятельность самой партии. Не очень красиво, поскольку речь идет о жизни и свободе конкретного человека, но у политики свои правила», – прокомментировал он.
Кроме того, политолог Дмитрий Орешкин в эксклюзивном интервью НСН выразил уверенность, что работы на газопроводе «Северный поток» приостановлены не из-за технических проблем, а из-за ненадобности самого газа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
740 тыс.+6 248 / сут.
Умерли
11 614+175 / сут.
Выздоровели
513 тыс.+8 804 / сут.
- Германия призвала США уважать решения ЕС по «Северному потоку-2»
- Еще 29 человек умерли от коронавируса в Москве
- Губернатор Хабаровского края Фургал не знает о митингах в его поддержку
- Около 20 человек в ходе акции протеста в Минске
- В Ханты-Мансийском АО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru