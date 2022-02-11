«Троллинг с плохим концом»: К чему приведет «игра с огнем» НАТО и США
Евгений Норин оценил в 50% вероятность того, что переговорный тупик продолжится столкновением «двух поездов» и войной.
«Тупиковый» диалог между Россией и НАТО может плохо кончиться и привести ко вводу российских войск в Донбасс, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.
Ранее немецкое информагентство DPA сообщило, что НАТО увеличит многонациональные воинские контингенты в Болгарии, Румынии, Словакии и других странах Европы. Эти меры принимаются в ответ на скопление российских военных у границ Украины.
«Проблема в том, что, насколько можно судить по переговорам, стороны уперлись в тупик. Лавров характеризует свой диалог, как разговор глухого со стеной, сейчас переговоры «по Минску» кончились ничем. Я не знаю, считать это троллингом или радикальным падением уровня профессионализма, но там, кажется, вообще не понимают, о чем речь идет. Сначала представитель Британии путает Донецк и Луганск с Воронежем и Ростовом, потом представитель США путает Крым с Донбассом. Это все, к сожалению, может очень плохо кончиться для всех», - сказал Норин.
По его мнению, хоть вероятность войны и не превышает 50%, на Западе утратили понимание, что «играют с огнем».
«Сейчас ситуация такая, что та сторона уверена, что у нее все карты в руке, у нас, очевидно, с этим согласиться не могут. Я не думаю, что вероятность этого очень высока, но, боюсь, что такими темпами стороны могут встать на рельсы, которые несут оба поезда навстречу друг другу, и может произойти что-то совсем скверное типа войны. Хотя я не считаю, что вероятность этого выше 50%. Но у меня такое ощущение, что утрачено понимание того, что вообще-то игра с огнем идет», - признался военный историк.
Норин допустил, что одним из вариантов дальнейшего развития событий может стать официальный ввод российских войск в ДНР и ЛНР.
«Переговоры будут продолжаться, это совершенно точно. Во-вторых, возможно, будут еще какие-то демонстративные акции. В третьих, возможно, будут какие-то промежуточные варианты: например, Россия не совершает "штурма Украины", но официально под своими знаменами входит в Донбасс. Это я могу представить, что официально входят войска, берут под защиту население и повстанческие республики, и создают «зону отчуждения», из которой выгоняют украинские войска, возможно, с фатальными последствиями для тех, кто не успеет убежать. Но это вилами по воде писано, и лишь один из вариантов развития событий. Может быть, просто будут продолжать переговоры годами», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Норин выразил уверенность, что «до 2024 года в том или ином виде вопрос Донбасса будет, если не решен, то переведен в некое новое качество».
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с британской коллегой Лиз Трасс и по их итогам заявил, что получился «разговор немого с глухим».
При этом глава Форин Офиса, отвечая на вопрос Лаврова о Ростовской и Воронежской областях, сказала, что Лондон «никогда не признает суверенитета России над этими регионами». Как пояснили позже в британском посольстве в Москве, Трасс «показалось, что Лавров говорит о части Украины».
Со своей стороны, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу BBC перепутала Донбасс с Крымом.
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