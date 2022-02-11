«Троллинг с плохим концом»: К чему приведет «игра с огнем» НАТО и США

«Проблема в том, что, насколько можно судить по переговорам, стороны уперлись в тупик. Лавров характеризует свой диалог, как разговор глухого со стеной, сейчас переговоры «по Минску» кончились ничем. Я не знаю, считать это троллингом или радикальным падением уровня профессионализма, но там, кажется, вообще не понимают, о чем речь идет. Сначала представитель Британии путает Донецк и Луганск с Воронежем и Ростовом, потом представитель США путает Крым с Донбассом. Это все, к сожалению, может очень плохо кончиться для всех», - сказал Норин.

По его мнению, хоть вероятность войны и не превышает 50%, на Западе утратили понимание, что «играют с огнем».

«Сейчас ситуация такая, что та сторона уверена, что у нее все карты в руке, у нас, очевидно, с этим согласиться не могут. Я не думаю, что вероятность этого очень высока, но, боюсь, что такими темпами стороны могут встать на рельсы, которые несут оба поезда навстречу друг другу, и может произойти что-то совсем скверное типа войны. Хотя я не считаю, что вероятность этого выше 50%. Но у меня такое ощущение, что утрачено понимание того, что вообще-то игра с огнем идет», - признался военный историк.

Норин допустил, что одним из вариантов дальнейшего развития событий может стать официальный ввод российских войск в ДНР и ЛНР.

«Переговоры будут продолжаться, это совершенно точно. Во-вторых, возможно, будут еще какие-то демонстративные акции. В третьих, возможно, будут какие-то промежуточные варианты: например, Россия не совершает "штурма Украины", но официально под своими знаменами входит в Донбасс. Это я могу представить, что официально входят войска, берут под защиту население и повстанческие республики, и создают «зону отчуждения», из которой выгоняют украинские войска, возможно, с фатальными последствиями для тех, кто не успеет убежать. Но это вилами по воде писано, и лишь один из вариантов развития событий. Может быть, просто будут продолжать переговоры годами», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».

При этом Норин выразил уверенность, что «до 2024 года в том или ином виде вопрос Донбасса будет, если не решен, то переведен в некое новое качество».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с британской коллегой Лиз Трасс и по их итогам заявил, что получился «разговор немого с глухим».