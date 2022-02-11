Песков призвал «терпеливо» относиться к географическим ляпам западных политиков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ошибку министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о территориальной принадлежности Ростова и Воронежа.



По словам Пескова, российские дипломаты и политики «терпеливо продолжат объяснять» географические различия.

«В данном случае одна надежда на наших дипломатов, праздник которых мы отмечали вчера, что они проактивно продолжат отстаивать наши интересы и терпеливо продолжат объяснять географические, геополитические и иные реалии своим собеседникам», - передает слова пресс-секретаря ТАСС.

Ошибка главы МИД Великобритании Лиз Трасс, думавшей, что Ростов и Воронеж находятся на территории Украины, связана с общемировой тенденцией понижения дипломатической культуры, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Глеб Павловский.