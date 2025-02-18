Кеннеди-младший заявил Зеленскому, что США больше не хотят спонсировать конфликт

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявил, что США больше не хотят отправлять деньги на спонсирование украинского конфликта. Об этом он написал в соцсети Х.

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Кеннеди-младший начал свое сообщение лично с обращения к главе Украины. Он подчеркнул, что американский народ больше не желает мириться с тем, что заработанные ими тяжким трудом налоговые отчисления подпитывают бесконечные конфликты.

«Мы требуем прекращения этих вечных войн. Пришло время мира! Вечное финансирование закончилось!», - подытожил политик.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко исключил роль Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / WQAD News 8
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина

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