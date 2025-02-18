Кеннеди-младший заявил Зеленскому, что США больше не хотят спонсировать конфликт
Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявил, что США больше не хотят отправлять деньги на спонсирование украинского конфликта. Об этом он написал в соцсети Х.
Кеннеди-младший начал свое сообщение лично с обращения к главе Украины. Он подчеркнул, что американский народ больше не желает мириться с тем, что заработанные ими тяжким трудом налоговые отчисления подпитывают бесконечные конфликты.
«Мы требуем прекращения этих вечных войн. Пришло время мира! Вечное финансирование закончилось!», - подытожил политик.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко исключил роль Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru