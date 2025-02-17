«Раскол вместо силы»: В Венгрии заявили, что Европа не сможет противостоять США

«В первом или втором круге переговоров Европы не будет, даже Украина будет участвовать сначала частично. Это серьезное противостояние между Европой и нынешней администрацией в США. Это идеологическое противостояние. Плюс к этому это геополитическое значение. Европа сопротивляется силе США. Саммит в Париже – это не встреча Европы, это часть ее, максимум десять стран. Это политики, которые хотят до конца поддерживать Украину», - рассказал он.

По его словам, Европа сегодня расколота, поэтому противостоять США не получится, а ресурсов для поддержки Украины у ЕС нет.

«Европа расколота сегодня. Сопротивляться Америке в таком случае просто невозможно. Все решения по Украине этим странам придется согласовывать с другими европейскими странами, а затем и с США. В Европе не говорят сегодня о завершении конфликта на Украине. Усиление армии Украины не ведет к миру, это только затягивает этот процесс. Европа не получает теперь карты, если Трамп почувствует силу, тогда он может передумать. А пока у Европы нет ресурсов, нет столько солдат, чтобы ввести миротворческие силы на Украину. Это основная проблема, об этом прекрасно знает Америка», - добавил собеседник НСН.

На саммите в Париже Германия, Франция и Англия фактически создадут новый союз, который будет означать «развод» с Трампом и продолжение конфликта на Украине, которой предложат войти в ЕС, заявил ранее немецкий политолог Александр Рар «Радиоточке НСН».

