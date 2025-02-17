«Раскол вместо силы»: В Венгрии заявили, что Европа не сможет противостоять США
Европа сегодня расколота, поэтому противостоять США не получится, а ресурсов для поддержки Украины у ЕС нет, заявил НСН Габор Штир.
Европа всеми силами сопротивляется давлению США в вопросе переговоров по Украине, но сегодня раскол в ЕС не позволит ему действовать против Дональда Трампа, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
На саммите в Париже 17 февраля европейские лидеры обсудят, как поддержать Украину и укрепить ее переговорные позиции, чтобы Киев мог сказать «нет» тому, что «навязывают США и Россия», а также возможную отправку миротворцев, пишет Financial Times. Британский премьер Кир Стармер уже заявил, что Великобритания при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Штир предрек геополитическое противостояние Европы и США.
«В первом или втором круге переговоров Европы не будет, даже Украина будет участвовать сначала частично. Это серьезное противостояние между Европой и нынешней администрацией в США. Это идеологическое противостояние. Плюс к этому это геополитическое значение. Европа сопротивляется силе США. Саммит в Париже – это не встреча Европы, это часть ее, максимум десять стран. Это политики, которые хотят до конца поддерживать Украину», - рассказал он.
По его словам, Европа сегодня расколота, поэтому противостоять США не получится, а ресурсов для поддержки Украины у ЕС нет.
«Европа расколота сегодня. Сопротивляться Америке в таком случае просто невозможно. Все решения по Украине этим странам придется согласовывать с другими европейскими странами, а затем и с США. В Европе не говорят сегодня о завершении конфликта на Украине. Усиление армии Украины не ведет к миру, это только затягивает этот процесс. Европа не получает теперь карты, если Трамп почувствует силу, тогда он может передумать. А пока у Европы нет ресурсов, нет столько солдат, чтобы ввести миротворческие силы на Украину. Это основная проблема, об этом прекрасно знает Америка», - добавил собеседник НСН.
На саммите в Париже Германия, Франция и Англия фактически создадут новый союз, который будет означать «развод» с Трампом и продолжение конфликта на Украине, которой предложат войти в ЕС, заявил ранее немецкий политолог Александр Рар «Радиоточке НСН».
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