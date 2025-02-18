Зеленский отказался от участия в переговорах в Саудовской Аравии

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался участвовать в переговорах по разрешению российско-украинского конфликта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), даже если его попросят принять участие во встрече. Об этом сообщило издание Politico.

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По словам президента Украины, его визит в Саудовскую Аравию, который состоится 19 февраля, никак не связан с переговорами. Однако он пообещал спросить у короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, что тому известно о темах переговоров.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не знает, что Европа будет делать за столом переговоров по Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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