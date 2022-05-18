Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО

Как отметил Столтенберг, это «исторический момент», и с присоединением Швеции и Финляндии НАТО адаптирует свою систему безопасности в Балтийском регионе.

Заявки Стокгольма и Хельсинки должен рассмотреть Совет Североатлантического альянса, далее соглашение о членстве новых стран должны ратифицировать на национальном уровне 30 стран-членов блока.

Накануне парламент Финляндии большинством голосов одобрил вступление страны в НАТО, напоминает РИА ФАН. В тот же день глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в альянс.

Между тем военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО — недружественный шаг, на который Москве придется ответить, пишет «Свободная пресса».

