Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО, послы государств при организации Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф вручили заявки генсеку альянса Йенсу Столтенбергу. Церемонию транслировала пресс-служба НАТО.

Анкара требует снятия санкций за вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Как отметил Столтенберг, это «исторический момент», и с присоединением Швеции и Финляндии НАТО адаптирует свою систему безопасности в Балтийском регионе.

Заявки Стокгольма и Хельсинки должен рассмотреть Совет Североатлантического альянса, далее соглашение о членстве новых стран должны ратифицировать на национальном уровне 30 стран-членов блока.

Накануне парламент Финляндии большинством голосов одобрил вступление страны в НАТО, напоминает РИА ФАН. В тот же день глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в альянс.

Между тем военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО — недружественный шаг, на который Москве придется ответить, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:ФинляндияШвецияНАТО
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