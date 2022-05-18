СМИ: В НАТО начались разногласия по военному присутствию в Восточной Европе
Страны НАТО не могут прийти к компромиссу относительно масштабов расширения военного присутствия альянса в Восточной Европе на фоне спецоперации России на Украине. Об этом пишет The Washington Post.
По данным газеты, государства Североатлантического альянса по-разному оценивают возможные последствия спецоперации на Украине. В частности, Прибалтика и Польша просят «значительно расширить военное присутствие» на своей территории, а также предоставить современное вооружение, отмечает Ura.ru. Однако другие страны, в том числе Франция и Италия, относятся к «российской угрозе» скептически, пишет РИА ФАН.
Источники издания в администрации США указывают, что ряд государств считает «дорогим и неудобным» постоянное размещение большого контингента НАТО в Восточной Европе. Кроме того, в Вашингтоне опасаются, что альянс не будет уделять внимание другим угрозам, в том числе терроризму и нелегальной миграции через Средиземное море.
Предварительное решение по масштабам военного присутствия НАТО на востоке Европы должно быть принято к саммиту лидеров стран альянса, который состоится в Мадриде в конце июня.
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