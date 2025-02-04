«Трансгендерная опера развития»: USAID оплачивало терроризм, героин и перевороты
Агентство США по международному развитию финансировало террористические группировки и угрожало сенаторам в ответ на вопросы об отчетности.
Американский лидер Дональд Трамп назначил государственного секретаря США Марка Рубио временно исполняющим обязанности руководителя Агентства США по международному развитию (USAID). Сейчас Агентство проходит реорганизацию и пересмотр программ иностранной помощи.
Белый дом обнародовал перечень наиболее спорных расходов USAID, заявив, что существенная часть программ Агентства не отвечает ключевым интересам Соединенных Штатов.
«USAID несколько десятилетий не отчитывалось перед налогоплательщиками, поскольку направляло огромные суммы денег на нелепые - и во многих случаях злонамеренные - любимые проекты закоренелых бюрократов, практически не имея надзора», - говорится в заявлении.
Особое внимание уделяется финансированию некоммерческой организации, связанной с террористическими группировками. Также упоминается поддержка сирийских боевиков, предположительно связанных с запрещенной террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая группировка), отмечает URA.RU.
Сотни миллионов долларов были направлены на создание каналов ирригации и закупку удобрений в Афганистане, что в итоге используется в производстве героина. Десятки тысяч долларов Агентство потратило на «трансгендерную оперу» (движение ЛГБТ запрещено в России) в Колумбии и на «трансгендерные комиксы» в Перу. Еще полтора миллиона долларов направили на продвижение политики «инклюзивности» в Сербии и 70 тысяч - на мюзикл о «разнообразии» в Ирландии. Еще 2,5 миллиона долларов вложили в электрокары для Вьетнама.
Кроме того, миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявлял, что USAID выделяло деньги на исследования в области биологического оружия, в том числе COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Также Маск сравнивал Агентство с клубком червей, от которого нужно избавиться, отмечает RT.
В свою очередь Трамп поддержал Маска в призыве реорганизации USAID, подчеркнув, что им управляют «радикальные безумцы». Он отправил в отпуск порядка 60 чиновников Агентства, отмечает «Свободная пресса».
К слову, американский сенатор от Республиканской партии Джони Эрнст сообщала об угрозах со стороны USAID при ее попытках узнать, на что конкретно будут потрачены деньги налогоплательщиков США на Украине. По ее словам, агентство собиралось поддержать гуманитарную деятельность на Украине, поэтому сенатор хотела уточнить, как именно будут потрачены деньги. Однако после этого получила «все виды угроз» от USAID.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что USAID принуждало «независимые СМИ» игнорировать неудобные факты.
«В американском сегменте интернета опубликованы скрины подготовленного USAID «Пособия пo борьбе с дезинформацией», а пo сути - инструкции для своих бесчисленных грантоедов из числа «независимых» СМИ и платформ социальных медиа пo всему миру пo манипулированию общественным мнением», - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что сэкономленные на сокращении финансирования зарубежных организаций деньги США могут направить в том числе и на покупку Гренландии.
«Это агентство может финансировать не только гуманитарные миссии, но и какие-то политические программы. В принципе, у США огромное количество денег идет финансирование различных международных организаций по типу ООН. США, к слову, являются основным плательщиком ООН. Сейчас вот пройдет аудит этого агентства, и будет видно, куда через него идут деньги. При Трампе финансирование зарубежных организаций может сократиться или прекратиться. Сэкономленные деньги США могут направить, например, на покупку Гренландии. Силовой вариант в этом случае не актуален, ведь одна страна НАТО не пойдет против другой страны НАТО, а вот за деньги – да», - сказал Орджоникидзе.
Ранее Роберт Кеннеди-младший в интервью журналисту Такеру Карлсону называл USAID «витриной ЦРУ», которая свергла 83 правительства по всему миру с 1947 по 1997 годы, и большинство из них были демократическими. По его словам, это же агентство стояло за Евромайданом в Киеве. Аналитики пишут, что для многих стран получение помощи USAID по сути подразумевало тотальную зависимость.
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