«Трансгендерная опера развития»: USAID оплачивало терроризм, героин и перевороты

Сотни миллионов долларов были направлены на создание каналов ирригации и закупку удобрений в Афганистане, что в итоге используется в производстве героина. Десятки тысяч долларов Агентство потратило на «трансгендерную оперу» (движение ЛГБТ запрещено в России) в Колумбии и на «трансгендерные комиксы» в Перу. Еще полтора миллиона долларов направили на продвижение политики «инклюзивности» в Сербии и 70 тысяч - на мюзикл о «разнообразии» в Ирландии. Еще 2,5 миллиона долларов вложили в электрокары для Вьетнама.

Кроме того, миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявлял, что USAID выделяло деньги на исследования в области биологического оружия, в том числе COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Также Маск сравнивал Агентство с клубком червей, от которого нужно избавиться, отмечает RT.

В свою очередь Трамп поддержал Маска в призыве реорганизации USAID, подчеркнув, что им управляют «радикальные безумцы». Он отправил в отпуск порядка 60 чиновников Агентства, отмечает «Свободная пресса».