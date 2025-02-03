Маск: USAID финансировало исследования в области биооружия

Агентство США по международному развитию USAID выделяло деньги на исследования в области биологического оружия, сообщил в соцсети X миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск.

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«Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые отчисления, финансировало исследования в области биологического оружия, включая COVID-19, от которого погибли миллионы людей?», — заявил он.

Ранее бизнесмен заявил, что Минфин США одобрял выплаты террористам и мошенникам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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