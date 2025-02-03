Маск: USAID финансировало исследования в области биооружия
3 февраля 202500:32
Агентство США по международному развитию USAID выделяло деньги на исследования в области биологического оружия, сообщил в соцсети X миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск.
«Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые отчисления, финансировало исследования в области биологического оружия, включая COVID-19, от которого погибли миллионы людей?», — заявил он.
Ранее бизнесмен заявил, что Минфин США одобрял выплаты террористам и мошенникам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- И.о. президента Абхазии выразил соболезнования Путину из-за удара по Судже
- «Встанут у ноги хозяина». Путин рассказал об отношениях Трампа с Европой
- Маск: USAID финансировало исследования в области биооружия
- Рубио: Трамп не желает сохранения статус-кво по Панамскому каналу из-за КНР
- Москалькова обратилась к ООН из-за ракетного обстрела по интернату в Судже
- Председатель Госдумы Володин прибыл с официальным визитом в Индию
- Пассажиры рейса Хьюстон-Нью-Йорк эвакуированы после возгорания самолета
- СМИ: Минюст США заморозил в JPMorgan Chase $2 млрд из России
- Летевший из Тбилиси в Санкт-Петербург самолет совершил аварийную посадку
- МВД: Около 10 млн человек работают в России в тени
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru