Трамп раскритиковал Байдена за безвозмездные траты на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден не требовал от европейских стран увеличения финансирования поддержки Украины, а просто использовал средства американских налогоплательщиков.

В беседе с журналистам в Овальном кабинете Трамп отметил, что за время президентства Байдена США вложили в помощь Украине почти 300 миллиардов долларов, тогда как Европа вложила на 200 миллиардов долларов меньше.