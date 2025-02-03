Трамп раскритиковал Байдена за безвозмездные траты на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден не требовал от европейских стран увеличения финансирования поддержки Украины, а просто использовал средства американских налогоплательщиков.

В беседе с журналистам в Овальном кабинете Трамп отметил, что за время президентства Байдена США вложили в помощь Украине почти 300 миллиардов долларов, тогда как Европа вложила на 200 миллиардов долларов меньше.

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Трамп добавил, что его администрация активно ведет переговоры с европейскими союзниками о необходимости увеличения их финансовых вкладов для уравнивания поддержки Украины с американской помощью.

Россия считает поставки оружия Украине только усугубляют конфликт и непосредственно вовлекают страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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