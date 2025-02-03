Копят на Гренландию? США пересмотрят свое финансирование зарубежных программ
Сэкономленные на сокращении финансирования зарубежных организаций деньги США могут направить в том числе и на покупку Гренландии, сказал НСН Сергей Орджоникидзе.
Аудит американского Агентства по международному развитию (USAID) покажет, куда через него шли деньги, заявил НСН бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.
Президент США Дональд Трамп 20 января подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. За это время планируется оценить их «эффективность и соответствие внешней политике Соединенных Штатов». Американский лидер заявил, что USAID управляют «радикальные безумцы», и сейчас его администрация от них избавляется. По данным The Wall Street Journal и NPR, ранее USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры. Орджоникидзе допустил, что при Трампе финансирование различных международных организаций со стороны США может сократиться.
«Это агентство может финансировать не только гуманитарные миссии, но и какие-то политические программы. В принципе, у США огромное количество денег идет финансирование различных международных организаций по типу ООН. США, к слову, являются основным плательщиком ООН. Сейчас вот пройдет аудит этого агентства, и будет видно, куда через него идут деньги. При Трампе финансирование зарубежных организаций может сократиться или прекратиться. Сэкономленные деньги США могут направить, например, на покупку Гренландии. Силовой вариант в этом случае не актуален, ведь одна страна НАТО не пойдет против другой страны НАТО, а вот за деньги – да», - сказал собеседник НСН.
Ранее миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что USAID выделяло деньги на исследования в области биологического оружия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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