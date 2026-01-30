Трамп заявил, что переговоры по Украине близки к результату

Переговорщики по урегулированию конфликта на Украине находятся в шаге от результата. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Выступая в Белом доме во время подписания указов, американский лидер отметил, что процесс продвинулся очень далеко. По его словам, стороны «подходят очень близко» к достижению договоренностей.

WP указала на разногласия США и Украины по порядку шагов в переговорах

Трамп также отметил, что оценивает перспективы мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной как высокие.

Президент США подчеркнул, что, по его мнению, на данном этапе у переговоров есть хорошие шансы завершиться соглашением, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры