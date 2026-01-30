Трамп заявил, что переговоры по Украине близки к результату
Переговорщики по урегулированию конфликта на Украине находятся в шаге от результата. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Выступая в Белом доме во время подписания указов, американский лидер отметил, что процесс продвинулся очень далеко. По его словам, стороны «подходят очень близко» к достижению договоренностей.
Трамп также отметил, что оценивает перспективы мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной как высокие.
Президент США подчеркнул, что, по его мнению, на данном этапе у переговоров есть хорошие шансы завершиться соглашением, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Дмитриев встретится с членами администрации США в субботу в Майами
- «Достучаться до детских сердец»: Как решить проблему буллинга в российских школах
- Трамп заявил, что переговоры по Украине близки к результату
- Россия представит новую РСЗО «Сарма» на выставке в Саудовской Аравии
- Психолог раскрыла, как правильно просить мужчину о подарках на 14 февраля
- Риелтор оценила шансы Рудковской продать квартиру в Москве
- СМИ: ЕС готовит новые санкции против банков и нефтяных компаний РФ
- Имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи Трахова обращено в доход государства
- «Это ерунда!»: Константин Эрнст защитил Богомолова от нападок «мхатовцев»
- ЕС может отказаться от потолка цен на нефть РФ в пользу запрета перевозок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru