Krombacher зарегистрировала два товарных знака в РФ

Немецкая пивоваренная компания Krombacher зарегистрировала в России два товарных знака. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Роспатента.

Соответствующие заявки поступили в федеральную службу в феврале прошлого года от компании «Кромбахер Брауэрай Бернхард Шадеберг ГмбХ & Ко.КГ». Решение о регистрации принято в марте 2026-го.

Под зарегистрированными товарными знаками организация сможет продавать в РФ пиво и алкогольные напитки, оказывать услуги по предоставлению продуктов и напитков, временного жилья, ресторанов, баров.

Ранее компания PepsiCo зарегистрировала в РФ пять торговых марок, предназначенных для продажи энергетиков, пишет 360.ru.

