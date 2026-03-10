Krombacher зарегистрировала два товарных знака в РФ
Немецкая пивоваренная компания Krombacher зарегистрировала в России два товарных знака. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Роспатента.
Соответствующие заявки поступили в федеральную службу в феврале прошлого года от компании «Кромбахер Брауэрай Бернхард Шадеберг ГмбХ & Ко.КГ». Решение о регистрации принято в марте 2026-го.
Под зарегистрированными товарными знаками организация сможет продавать в РФ пиво и алкогольные напитки, оказывать услуги по предоставлению продуктов и напитков, временного жилья, ресторанов, баров.
Ранее компания PepsiCo зарегистрировала в РФ пять торговых марок, предназначенных для продажи энергетиков, пишет 360.ru.
