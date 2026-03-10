Посол Ирана в КНР назвал условия возвращения Тегерана к переговорам
Иран будет готов вернуться к переговорам, если будут выполнены условия Тегерана, в том числе прекращение военных действий США и Израилем. Об этом заявил посол республики в Китае Абдолреза Рахмани-Фазли, сообщает «Хуаньцю шибао».
По словам дипломата, в вопросах деэскалации и урегулирования конфликта Иран предлагает трехэтапный подход. Первым шагом должно стать прекращение огня.
«Войну должна в первую очередь остановить сторона, инициировавшая ее... необходимо принять меры, чтобы заставить США и Израиль немедленно прекратить все военные действия», - отметил посол.
За этим последует возвращение за стол переговоров, однако достичь результатов будет почти невозможно из-за недоверия Ирана к Соединенным Штатам. Кроме того, Рахмани-Фазли отметил, что всем государствам следует объединиться и сотрудничать для противостояния односторонним действиям и содействия развитию многосторонности. По словам дипломата, при условии полного соблюдения и выполнения всех этих принципов Тегеран готов возобновить соответствующий диалог.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил о достижении военных целей американской операции в Иране, сообщает 360.ru.
