СМИ: Советники Трампа отговаривают его от продолжения операции в Иране

По данным телеканала, они опасаются, что конфликт перерастет в длительное противостояние. Многие из окружения президента США считают нужным выйти из войны.

Среди причин упоминаются недовольство американцев, «хаос» на фондовом рынке и рост цен на бензин. Кроме того, дальнейшее продолжение войны повлияет на результаты выборов в Конгресс не в пользу республиканцев.

Если операция против Ирана затянется на полтора месяца, сторонники американского лидера Дональда Трампа - республиканцы - серьезно уступят демократам при выборах в Конгресс, заявил НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

