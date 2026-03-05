СМИ: Советники Трампа отговаривают его от продолжения операции в Иране
Советники американского лидера Дональда Трампа призвали его срочно «объявить победу» в войне с Ираном, сообщает CNN.
По данным телеканала, они опасаются, что конфликт перерастет в длительное противостояние. Многие из окружения президента США считают нужным выйти из войны.
Среди причин упоминаются недовольство американцев, «хаос» на фондовом рынке и рост цен на бензин. Кроме того, дальнейшее продолжение войны повлияет на результаты выборов в Конгресс не в пользу республиканцев.
Если операция против Ирана затянется на полтора месяца, сторонники американского лидера Дональда Трампа - республиканцы - серьезно уступят демократам при выборах в Конгресс, заявил НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
