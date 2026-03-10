В Белгородской области два человека погибли при ударах ВСУ
10 марта 202608:58
Два человека погибли в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, минувшие выходные были для области очень тяжелыми.
«19 человек ранено, 2 человека погибло», - написал Гладков в Telegram-канале.
Глава региона выразил соболезнования близким погибших.
Ранее стало известно, что дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в белгородском селе Замостье, пишет 360.ru. Обошлось без пострадавших, авто получило повреждения.
