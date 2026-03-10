Адвокат: Суд ЕС отменяет до 20 процентов санкций против россиян

Суд Евросоюза отменяет решения о санкциях в отношении граждан России примерно в 10-20 процентах случаев. Об этом рассказал бельгийский адвокат Валериус Островскис в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, суд ЕС довольно часто аннулирует решения о введении санкций, в том числе из-за отсутствия доказательств, невозможности учесть новые обстоятельства, прочих процедурных либо материальных нарушений.

«Последней официальной статистики нет, но доля аннулирований по делам о санкциях против России, вероятно, составляет от 10 до 20 процентов всех дел, что является относительно высоким показателем», — отметил Островскис.

Тем не менее, не все аннулирования Судом ЕС приводят к исключению из черного списка. Нередко после решения об аннулировании санкций то же лицо повторно включают в список на измененных основаниях, пишет Ura.ru. Любой гражданин или компания могут оспорить наложенные на них ограничения в судах ЕС и с помощью запросов непосредственно в Совет ЕС. Также у подсанкционных лиц есть право на доступ к материалам дела с доказательствами, которые Совет ЕС использовал для обоснования введения ограничений.

Между тем в ЕС объявили о переговорах с Венгрией и Словакией для разблокировки 20-го пакета санкций в отношении России.

