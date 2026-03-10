Адвокат: Суд ЕС отменяет до 20 процентов санкций против россиян
Суд Евросоюза отменяет решения о санкциях в отношении граждан России примерно в 10-20 процентах случаев. Об этом рассказал бельгийский адвокат Валериус Островскис в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, суд ЕС довольно часто аннулирует решения о введении санкций, в том числе из-за отсутствия доказательств, невозможности учесть новые обстоятельства, прочих процедурных либо материальных нарушений.
«Последней официальной статистики нет, но доля аннулирований по делам о санкциях против России, вероятно, составляет от 10 до 20 процентов всех дел, что является относительно высоким показателем», — отметил Островскис.
Тем не менее, не все аннулирования Судом ЕС приводят к исключению из черного списка. Нередко после решения об аннулировании санкций то же лицо повторно включают в список на измененных основаниях, пишет Ura.ru. Любой гражданин или компания могут оспорить наложенные на них ограничения в судах ЕС и с помощью запросов непосредственно в Совет ЕС. Также у подсанкционных лиц есть право на доступ к материалам дела с доказательствами, которые Совет ЕС использовал для обоснования введения ограничений.
Между тем в ЕС объявили о переговорах с Венгрией и Словакией для разблокировки 20-го пакета санкций в отношении России.
Горячие новости
- Баканов: Сведение МКС с орбиты начнут в 2028 году
- Композитор Зацепин заявил о спаде в развитии музыкальных направлений
- В России в 2025 году предотвратили 308 терактов
- Мантуров: Венера станет первой планетой, которую будет осваивать Россия
- В России разработали программы для изучения языков и литературы народов страны
- «Ни литра американцам»: Иран заставил Трампа понервничать из-за нефти
- В подмосковном Подольске загорелся медцентр
- Адвокат: Суд ЕС отменяет до 20 процентов санкций против россиян
- В Белгородской области два человека погибли при ударах ВСУ
- Посол Ирана в КНР назвал условия возвращения Тегерана к переговорам