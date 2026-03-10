Из российских компаний в 2025 году «утекли» почти 2 петабайта данных

Объем утечек данных из компаний России в 2025 году составил около 1,8 петабайта - в 17 раз больше, чем в 2023-м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ИБ-компании «Солар».

По данным экспертов, в прошлом году число утечек баз данных стало меньше на 23% в сравнении с 2024-м и составило 367. Большая их часть пришлась на государственный сектор и другие сферы. Интенсивность атак все еще высока, хакеры публикуют базы данных в среднем каждый день.

По сравнению с 2023 годом объем утечек в прошлом году стал больше на 1600% и достиг 1,8 тысячи терабайт - 1,76-1,8 петабайт. Они заняли 4,5 млрд строк данных.

Между тем соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования «26.20» Максим Горшенин рассказал, что чиновникам запрещают использовать ИИ из-за риска утечки секретных данных, пишет 360.ru.

