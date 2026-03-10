В подмосковном Подольске загорелся медцентр
10 марта 202609:34
Пожар произошел в медицинском центре в подмосковном Подольске. Об этом сообщает ГКУ «Мособлпожспас».
По данным ведомства, очевидцы сообщили о дыме из пристройки первого этажа. Пожарные смогли оперативно локализовать возгорание.
«В кратчайшие сроки открытое горение было ликвидировано», - отмечается в сообщении.
Ранее в Краснодаре произошел пожар на складе на площади 2500 квадратных метров, пишет 360.ru. Никто не пострадал.
