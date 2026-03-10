В подмосковном Подольске загорелся медцентр

Пожар произошел в медицинском центре в подмосковном Подольске. Об этом сообщает ГКУ «Мособлпожспас».

По данным ведомства, очевидцы сообщили о дыме из пристройки первого этажа. Пожарные смогли оперативно локализовать возгорание.

«В кратчайшие сроки открытое горение было ликвидировано», - отмечается в сообщении.

Ранее в Краснодаре произошел пожар на складе на площади 2500 квадратных метров, пишет 360.ru. Никто не пострадал.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарМосковская ОбластьПодольск

