СМИ: Иран атаковал столицу Бахрейна
Иран атаковал столицу Бахрейна после заявлений КСИР о нанесении ударов только тяжёлым вооружением, сообщает Telegram-канал Mash.
В Манаме ракеты попали в небоскрёб. По данным правоохранителей, в результате атаки один человек погиб, ещё несколько получили ранения.
До этого в КСИР заявили, что будут наносить удары только тяжёлыми ракетами с боеголовками массой более тонны и дальностью до 2000 км. Такое вооружение способно уничтожать укреплённые бункеры и городские кварталы.
Ранее глава МИД Ирана назвал военную операцию США «Эпической ошибкой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
