СМИ: Иран атаковал столицу Бахрейна

Иран атаковал столицу Бахрейна после заявлений КСИР о нанесении ударов только тяжёлым вооружением, сообщает Telegram-канал Mash.

Иран готов к наземному вторжению США и Израиля

В Манаме ракеты попали в небоскрёб. По данным правоохранителей, в результате атаки один человек погиб, ещё несколько получили ранения.

До этого в КСИР заявили, что будут наносить удары только тяжёлыми ракетами с боеголовками массой более тонны и дальностью до 2000 км. Такое вооружение способно уничтожать укреплённые бункеры и городские кварталы.

Ранее глава МИД Ирана назвал военную операцию США «Эпической ошибкой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

