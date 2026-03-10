СМИ: Иран атаковал столицу Бахрейна

В Манаме ракеты попали в небоскрёб. По данным правоохранителей, в результате атаки один человек погиб, ещё несколько получили ранения.

До этого в КСИР заявили, что будут наносить удары только тяжёлыми ракетами с боеголовками массой более тонны и дальностью до 2000 км. Такое вооружение способно уничтожать укреплённые бункеры и городские кварталы.

Ранее глава МИД Ирана назвал военную операцию США «Эпической ошибкой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

