В Японии шесть человек пострадали из-за выброса угарного газа на заводе
10 марта 202607:59
Выброс угарного газа зафиксирован на целлюлозном заводе в префектуре Гифу в Японии. Об этом сообщает общественное телевидение страны.
Инцидент произошел в ходе ремонтных работ по замене клапанов. Пострадали по меньшей мере шесть человек.
По данным спасателей, пострадавшие в сознании. Им оказывают медицинскую помощь.
Ранее в Перми сотрудники двух химических предприятий отравились выбросами вредных веществ, пишет 360.ru.
