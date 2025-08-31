Трамп: Саммит России, США и Украины состоится

Глава государства выразил уверенность, что их встреча с президентом России Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским произойдет. При этом он выразил сомнение насчет двхсторонней встречи Путина и Зеленского.

Президент США отметил, что ему хотелось бы увидеть, как разрешится конфликт вокруг Украины. Трамп подчеркнул, что планы относительно будущих участников переговоров напоминают ему ситуацию, когда дети качаются на качелях на детской площадке.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не исключает встречу с Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

