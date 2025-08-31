Трамп: Саммит России, США и Украины состоится
Американский лидер Дональд Трамп в интервью Daily Caller позитивно оценил перспективу трехсторонних переговоров с Россией и Украиной.
Глава государства выразил уверенность, что их встреча с президентом России Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским произойдет. При этом он выразил сомнение насчет двхсторонней встречи Путина и Зеленского.
Президент США отметил, что ему хотелось бы увидеть, как разрешится конфликт вокруг Украины. Трамп подчеркнул, что планы относительно будущих участников переговоров напоминают ему ситуацию, когда дети качаются на качелях на детской площадке.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не исключает встречу с Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вожатая напала на школьницу в поезде Анапа - Екатеринбург
- Трамп: Саммит России, США и Украины состоится
- СМИ: Трамп и Моди поссорились из-за номинации на Нобелевскую премию
- Появилось видео убийства экс-спикера Рады Парубия
- Три человека погибли, двое пострадали в ДТП в Калмыкии
- Премьеру фильма «Мортал Комбат-2» перенесли на полгода
- Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры
- Мищенко поставит спектакль «Варшавская мелодия»
- Шеф-повар Гордон Рамзи перенес операцию на фоне борьбы с раком
- В Анапе завершили первичный сбор мазута со дна моря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru