Песков заявил, что Путин не исключает встречу с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин не исключает возможности проведения встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Трамп: Вопрос о легитимности Зеленского неважен для урегулирования

Он также указал, что Путин считает, что любой саммит на высшем уровне должен быть хорошо подготовлен.

«Чтобы на встрече можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне», - заключил представитель Кремля.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, встречи Путина и Зеленского не будет, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
