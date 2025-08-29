Песков заявил, что Путин не исключает встречу с Зеленским
29 августа 202513:32
Президент РФ Владимир Путин не исключает возможности проведения встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также указал, что Путин считает, что любой саммит на высшем уровне должен быть хорошо подготовлен.
«Чтобы на встрече можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне», - заключил представитель Кремля.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, встречи Путина и Зеленского не будет, сообщает RT.
