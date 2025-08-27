Трамп: Вопрос о легитимности Зеленского неважен для урегулирования

Нелегитимность президента Украины Владимира Зеленского является проблемой для окончательного урегулирования конфликта, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Так руководител государства прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Зеленский по конституции нелегитимен. «Все вокруг встают в позу. Все это чушь», — указал Трамп.

До этого российский дипломат указал, что РФ признает, что Зеленский по факту является «главой режима». При этом президент Владимир Путин готов встретиться с ним в этом качестве, но по конституции он нелегитимен.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский хочет через встречу с Путиным доказать свою легитимность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

