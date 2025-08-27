Трамп: Вопрос о легитимности Зеленского неважен для урегулирования

Так руководител государства прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Зеленский по конституции нелегитимен. «Все вокруг встают в позу. Все это чушь», — указал Трамп.

До этого российский дипломат указал, что РФ признает, что Зеленский по факту является «главой режима». При этом президент Владимир Путин готов встретиться с ним в этом качестве, но по конституции он нелегитимен.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский хочет через встречу с Путиным доказать свою легитимность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

