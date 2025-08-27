Трамп: Вопрос о легитимности Зеленского неважен для урегулирования
Нелегитимность президента Украины Владимира Зеленского является проблемой для окончательного урегулирования конфликта, сообщил американский лидер Дональд Трамп.
Так руководител государства прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Зеленский по конституции нелегитимен. «Все вокруг встают в позу. Все это чушь», — указал Трамп.
До этого российский дипломат указал, что РФ признает, что Зеленский по факту является «главой режима». При этом президент Владимир Путин готов встретиться с ним в этом качестве, но по конституции он нелегитимен.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский хочет через встречу с Путиным доказать свою легитимность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Вопрос о легитимности Зеленского неважен для урегулирования
- В России произойдет резкий рост штрафы для банков за обман клиентов
- СМИ: Россия перевела миллионы евро Латвии на выплату пенсий
- Трамп указал на ответственность Зеленского за отсутствие прогресса в мирном процессе.
- В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 6,0
- Беспилотник протаранил жилой дом в Ростове-на-Дону
- СМИ: Запад обсуждает отправку на Украину 4-5 бригад в рамках «коалиции желающих»
- Трамп пригрозил санкциями и тарифами, если урегулирование по Украине затянется
- Трамп исключил возможность мировой войны из-за Украины
- Зеленский сообщил о поиске площадки для переговоров с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru