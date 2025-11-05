В Сургуте при пожаре в дачном доме погибли семь человек

Пожар произошел в двухэтажном дачном доме в Сургуте, есть погибшие. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

К моменту прибытия пожарных на место ЧП здание было охвачено огнем, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия. Позже пожар ликвидировали на площади 72 квадратных метра.

«Звеньями газодымозащитной службы обнаружен пострадавший мужчина и передан бригаде скорой помощи. В ходе разведки огнеборцы обнаружили женщину и двоих детей без признаков жизни», - отметили в МЧС.

Позднее в ведомстве рассказали, что при разборе конструкций специалисты обнаружили тела трех взрослых и четырех детей без признаков жизни. Все обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее в селе Кашино Свердловской области сгорели частный дом и надворные постройки на 150 кв. м, пишет Ura.ru.

