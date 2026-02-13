СМИ: Рубио не пришел на встречу с лидерами ЕС по Украине в Мюнхене
Госсекретарь США Марко Рубио не принял участия во встрече с европейскими лидерами, посвященной конфликту на Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Американский чиновник пояснил изданию, что отсутствие Рубио связано с плотным графиком.
По его словам, глава Госдепартамента обсуждает отношения России и Украины на ряде других переговоров, проходящих в Мюнхене.
В то же время один из европейских чиновников назвал неучастие Рубио «безумным» и заявил, что без присутствия США встреча получилась не содержательной, передает «Радиоточка НСН».
