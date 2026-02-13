Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Правительство России разрешило продать здание Рижского вокзала в Москве. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.
В распоряжении говорится, что предложение Минфина было согласовано с Минтрансом и ОАО «Российские железные дороги».
Продажа пройдет на открытом аукционе, а начальная цена будет установлена на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.
Отмечается, что здание Рижского вокзала является объектом культурного наследия регионального значения, передает «Радиоточка НСН».
