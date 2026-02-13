Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до пяти

Количество раненых после ракетного удара по Белгороду увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее глава региона заявлял, что в результате обстрела погибли два мирных жителя, еще три получили ранения. По словам Гладкова, двоих мужчин госпитализировали с предварительным диагнозом «баротравма».

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, погибли два человека

Всего за 13 февраля в регионе пострадали не менее девять человек. По словам губернатора, пять мирных жителей получили ранения при атаках дронов в Волоконовском и Грайворонском округах. В селе Грушевка FPV-дрон ударил по легковому автомобилю, водитель получил рваные и осколочные ранения и баротравму.

Еще три человека пострадали после удара по «ГАЗели». В селе Гора-Подол мужчина получил баротравму и ушиб. В селе Графовка при детонации дрона пострадала женщина, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры