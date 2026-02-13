Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до пяти

Количество раненых после ракетного удара по Белгороду увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее глава региона заявлял, что в результате обстрела погибли два мирных жителя, еще три получили ранения. По словам Гладкова, двоих мужчин госпитализировали с предварительным диагнозом «баротравма».