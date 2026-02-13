Медведев назвал Мерца «бесом» после слов об усилении армии

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко высказался о заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца о планах усилить бундесвер. В своем канале на платформе Max он назвал Мерца «бесом» и написал: «Сейчас 2026-й, а не 1933-й».

Таким образом Медведев отреагировал на выступление главы германского правительства на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.