В стрельбе в Москве правоохранители убили подозреваемого в похищении
4 февраля 202602:32
В Москве на Рублевском шоссе сотрудники правоохранительных органов открыли огонь при задержании подозреваемых в похищении человека, сообщает Telegram-канал «112».
Один из фигурантов был ликвидирован. В конце января в Пензе подозреваемые похитили мужчину и позднее его убили. Злоумышленников объявили в розыск.
При попытке задержания в Москве фигуранты оказали вооруженное сопротивление, полицейские открыли огонь. Один был убит, второй – задержан.
Ранее россияне в Таиланде убили соотечественника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
