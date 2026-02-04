В стрельбе в Москве правоохранители убили подозреваемого в похищении

В Москве на Рублевском шоссе сотрудники правоохранительных органов открыли огонь при задержании подозреваемых в похищении человека, сообщает Telegram-канал «112».

Похищенных в ОАЭ супругов из Петербурга убили ради криптовалюты

Один из фигурантов был ликвидирован. В конце января в Пензе подозреваемые похитили мужчину и позднее его убили. Злоумышленников объявили в розыск.

При попытке задержания в Москве фигуранты оказали вооруженное сопротивление, полицейские открыли огонь. Один был убит, второй – задержан.

Ранее россияне в Таиланде убили соотечественника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
