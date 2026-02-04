РУСАДА рассказало о дисквалификации российской конькобежки Фаткулиной

Спортсменку дисквалифицировали на 12 месяцев. При этом не уточняется, какое именно запрещенное вещество было обнаружено в пробе 36-летней конькобежки и когда произошло данное нарушение.

Дисквалификация Фаткулиной вступила в силу с 28 октября прошлого года, однако срок ее отстранения уже учитывает период временного отстранения с 3 декабря 2024 года. Таким образом, фактически срок дисквалификации истек.

Ранее пловца из РФ Ефимова дисквалифицировали на четыре года за мельдоний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

