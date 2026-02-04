РУСАДА рассказало о дисквалификации российской конькобежки Фаткулиной
Конькобежка из России Ольга Фаткулина дисквалифицирована с осени 2025 года за нарушение антидопинговых правил, сообщают «Известия» со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Спортсменку дисквалифицировали на 12 месяцев. При этом не уточняется, какое именно запрещенное вещество было обнаружено в пробе 36-летней конькобежки и когда произошло данное нарушение.
Дисквалификация Фаткулиной вступила в силу с 28 октября прошлого года, однако срок ее отстранения уже учитывает период временного отстранения с 3 декабря 2024 года. Таким образом, фактически срок дисквалификации истек.
Ранее пловца из РФ Ефимова дисквалифицировали на четыре года за мельдоний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
