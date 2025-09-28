ВС РФ нанесли комбинированный удар по целям на Украине
Ночью 28 сентября ВС России нанесли комбинированный удар по целям на Украине, передает RT.
Отмечается, что большинство прилетов было зафиксировано в Киеве и области. Местные группы сообщают, что в небе над Украиной было замечено более 100 дронов и слышны звуки работы средств ПВО в центре украинской столицы.
Согласно информации мониторинговых групп, взрывы были слышны в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областях. Известно, что российские военные также нанесли удар по критической инфраструктуре в Запорожской области.
Ранее в Минобороны РФ объявили, что за ночь 28 сентября дежурные средства ПВО России сбили 41 беспилотник ВСУ над территорией страны, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
