ВС РФ нанесли комбинированный удар по целям на Украине

Отмечается, что большинство прилетов было зафиксировано в Киеве и области. Местные группы сообщают, что в небе над Украиной было замечено более 100 дронов и слышны звуки работы средств ПВО в центре украинской столицы.

Согласно информации мониторинговых групп, взрывы были слышны в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областях. Известно, что российские военные также нанесли удар по критической инфраструктуре в Запорожской области.

Ранее в Минобороны РФ объявили, что за ночь 28 сентября дежурные средства ПВО России сбили 41 беспилотник ВСУ над территорией страны, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».