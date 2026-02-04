СМИ: Первый случай лихорадки чикунгунья в 2026 году выявили в РФ

Первый завозной случай лихорадки чикунгунья в 2026 году выявили в России, сообщает Telegram-канал Mash.

Онищенко заявил, что распространение вируса чикунгунья связано с климатом и туризмом

Заболевшая россиянка прилетела в Москву с Сейшел. Женщина во время отпуска замечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами.

В настоящее время она госпиталазирована. Анализ подтвердил вирус.

Заразиться лихорадкой чикунгунья могут только туристы в Африке, в России вспышка невозможна, заявил НСН доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
