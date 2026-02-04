В РФ арестованы активы по делам о хищениях в бюджетной сфере на 190 млрд рублей

В России арестованы активы стоимостью более 190 млрд рублей, принадлежащие фигурантам уголовных дел о хищениях в бюджетной сфере, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко.

По его словам, это произошло по итогам 2025 года в целях возмещения ущерба. Это почти на четверть превышает причиненный ущерб. Для сравнения, в 2024 году были арестованы активы на сумму более 143 млрд рублей.

