В РФ арестованы активы по делам о хищениях в бюджетной сфере на 190 млрд рублей

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах по Украине в Абу-Даби 4 февраля Переговоры США и Ирана по-прежнему запланированы на конец недели Дома в Бодайбо начали подключать к теплу спустя четыре дня после аварии в мороз Российский велогонщик Гонов выиграл золото чемпионата Европы на треке