В РФ арестованы активы по делам о хищениях в бюджетной сфере на 190 млрд рублей
4 февраля 202601:01
В России арестованы активы стоимостью более 190 млрд рублей, принадлежащие фигурантам уголовных дел о хищениях в бюджетной сфере, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко.
По его словам, это произошло по итогам 2025 года в целях возмещения ущерба. Это почти на четверть превышает причиненный ущерб. Для сравнения, в 2024 году были арестованы активы на сумму более 143 млрд рублей.
Ранее экс-чиновника Минобороны арестовали за хищение 240 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
