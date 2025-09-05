Трамп провел «горячий разговор» с европейскими лидерами по Украине
«Коалиция желающих» во главе с Макроном пригрозила новыми санкциями Москве, Трамп же после переговоров с западными коллегами выложил в соцсети фото с Путиным.
Накануне страны из «коалиции желающих», которые настаивают на поддержке Украины, впервые провели встречу с участием американского лидера Дональда Трампа. Глава Белого дома присоединился к мероприятию по видеосвязи.
Мероприятие состоялось в Париже, поэтому президент Франции Эммануэль Макрон на правах принимающей стороны сделал несколько громких заявлений по итогам «переговоров» и пригрозил Москве новыми санкциями.
МАКРОН ОТЧИТАЛСЯ
Французский лидер заявил, что работа над гарантиями безопасности для Украины завершена и теперь необходимо только «политическое одобрение».
Обсуждение этого вопроса прошло в два этапа. Сначала гарантии обсудили лидеры европейских стран, а также украинский лидер Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Затем уже европейцы представили свои идеи американскому лидеру.
Официальных комментариев по предложениям лидеры страны не давали. Но СМИ разузнали некоторые детали переговоров. Так, Euronews сообщает, что коалиция разработала три вида гарантий безопасности для Украины: направление в страну сил сдерживания, осуществление воздушного патрулирования ее пространства и проведение разминирования прибрежной акватории силами специального военно-морского подразделения.
Страны – участницы «коалиции желающих» подготовили уже существующий план создания стратегии безопасности для Украины, сообщает Bloomberg.
Он состоит в том, чтобы превратить страну в дикобраза — стратегия, известная как израильская или южнокорейская модель. Речь идет о создании ситуации, при которой после завершения конфликта новая эскалация была бы невозможна.
Самым спорным оказался вопрос размещения европейских войск на территории Украины. По данным СМИ, многие лидеры опасаются, что это усугубит отношения с Москвой. Пока только Великобритания не колеблется в этом вопросе и готова разместить свой контингент. Официально против выступает Италия, многие страны еще не определились, пишут европейские СМИ.
Главы европейских армий разработали детальный план развертывания на Украине контингента численностью более 10 тысяч военнослужащих, который был подготовлен при участии американских генералов, сообщила газета The Wall Street Journal.
При этом сам Макрон поспешил заявить, что отправить свои войска на Украину после окончания боевых действий готовы 26 стран-участниц «коалиции желающих».
Он рассказал журналистам о разговоре с американским президентом Дональдом Трампом, указав, что вклад Вашингтона в коалицию будет сформирован в ближайшие недели.
«Мы установили первичные и вторичные уровни обязательств, направленных на прекращение конфликта», — отметил французский лидер.
Макрон добавил, что если Россия продолжит отказываться от конкретных переговоров, то США и их союзники введут дополнительные санкции.
ТРАМП ПОРУГАЛСЯ
Семь стран Европы присоединились к ряду санкций Европейского союза, которые были введены в текущем году в отношении России, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Речь идет об Албании, Исландии, Черногории, Северной Македонии, Молдавии, Украине. Также к ограничениям присоединилась Босния и Герцеговина.
Несмотря на позитивные «отзывы» европейцев о встрече, СМИ пишут, что все выглядит не так радужно для «коалиции желающих».
На самом деле европейские лидеры не верят в то, что Трамп введет новые санкции против Москвы, сообщает Bild. Отмечается, что в целом телефонный разговор между президентом США и европейскими лидерами был весьма напряженным и «горячим».
Во-первых, Трамп обвинил европейцев в закупке российских нефтепродуктов. При этом, по официальной информации, ЕС давно отказался от закупок из РФ. Только Венгрия и Словакия сегодня импортируют нефть из России. СМИ уверены, что Европа закупает нефть через Индию, за что и получила претензии от Трампа.
Во-вторых, европейские лидеры предложили в течение 48 часов направить делегацию в Вашингтон для создания рабочей группы, которая представит новый пакет санкций против РФ. Пока от США не поступало официального согласия.
Axios пишет, что американский лидер не хочет разрабатывать совместный пакет санкций с европейцами. При этом среди новых мер рассматриваются вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть. А Трамп, обвиняя Европу в закупках, предлагает западным коллегам самим разобраться с этим вопросом.
Встреча «коалиции желающих» не повлияет ровным счетом ни на что, лидеры европейских стран просто будут петь друг другу дифирамбы, однако крайне интересно посмотреть на реакцию американского президента Трампа на то, что Европа и Зеленский по факту идут против команды главы Белого дома, сказал в эфире НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов накануне мероприятия.
Стоит отметить, что после общения с европейскими коллегами американский президент Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social снимок с лидером России Владимиром Путиным.
Запись появилась после видеоконференции лидера США с главами Европейского союза и украинским президентом Владимиром Зеленским. На фото два политика наблюдают за пролетающими в небе истребителями F-35 на военной базе в Анкоридже во время саммита на Аляске.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru