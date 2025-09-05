МАКРОН ОТЧИТАЛСЯ

Французский лидер заявил, что работа над гарантиями безопасности для Украины завершена и теперь необходимо только «политическое одобрение».

Обсуждение этого вопроса прошло в два этапа. Сначала гарантии обсудили лидеры европейских стран, а также украинский лидер Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Затем уже европейцы представили свои идеи американскому лидеру.

Официальных комментариев по предложениям лидеры страны не давали. Но СМИ разузнали некоторые детали переговоров. Так, Euronews сообщает, что коалиция разработала три вида гарантий безопасности для Украины: направление в страну сил сдерживания, осуществление воздушного патрулирования ее пространства и проведение разминирования прибрежной акватории силами специального военно-морского подразделения.

Страны – участницы «коалиции желающих» подготовили уже существующий план создания стратегии безопасности для Украины, сообщает Bloomberg.

Он состоит в том, чтобы превратить страну в дикобраза — стратегия, известная как израильская или южнокорейская модель. Речь идет о создании ситуации, при которой после завершения конфликта новая эскалация была бы невозможна.

Самым спорным оказался вопрос размещения европейских войск на территории Украины. По данным СМИ, многие лидеры опасаются, что это усугубит отношения с Москвой. Пока только Великобритания не колеблется в этом вопросе и готова разместить свой контингент. Официально против выступает Италия, многие страны еще не определились, пишут европейские СМИ.

Главы европейских армий разработали детальный план развертывания на Украине контингента численностью более 10 тысяч военнослужащих, который был подготовлен при участии американских генералов, сообщила газета The Wall Street Journal.

При этом сам Макрон поспешил заявить, что отправить свои войска на Украину после окончания боевых действий готовы 26 стран-участниц «коалиции желающих».