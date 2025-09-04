Макрон: 26 стран «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину

Он рассказал журналистам о разговоре с американским президентом Дональдом Трампом, указав, что вклад Вашингтона в коалицию будет сформирован в ближайшие недели.

«Мы установили первичные и вторичные уровни обязательств, направленных на прекращение конфликта», — отметил французский лидер.

Макрон добавил, что если Россия продолжит отказываться от конкретных переговоров, то США и их союзники введут дополнительные санкции.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп призвал европейских союзников Вашингтона прекратить покупать нефть у России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

