США пригрозили «уничтожить» Иран к сентябрю в случае срыва ядерной сделки
Иран отверг прямые переговоры с США по ядерной сделке, настаивая на участии третьих стран, Трамп в ответ пригрозил разгромить Иран. Израиль пользуется моментом и «намекает» на провокации Тегерана.
Американский лидер Дональд Трамп всерьез настроен «решить» все волнующие США внешнеполитические задачи. При этом на фоне мирных переговоров на Украине с его подачи намечается серьезная эскалация на Ближнем Востоке.
Все больше признаков того, что США и Израиль нанесут удар по Ирану, чтобы не позволить Тегерану разработать ядерное оружие. Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее отверг прямые переговоры с США по ядерной сделке, настаивая на участии третьих стран, а Дональд Трамп в ответ на это пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками».
«Если они не заключат сделку, будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они прежде не видели», - говорил Трамп, «выделяя» Ирану на решение вопроса два месяца.
Также Трамп пригрозил Ирану вторичными пошлинами, но накануне страна не попала в список тех, на кого будут наложены дополнительные ограничения.
Иран пока реагирует сдержанно. Так, верховный лидер страны Али Хаменеи отверг возможность военного конфликта, но пообещал жесткий ответ в случае попыток Вашингтона дестабилизировать ситуацию.
ОБЕЩАНИЯ: ИСЧЕЗНЕТ К СЕНТЯБРЮ
А вот США готовы к решительным шагам против Ирана в случае, если Тегеран откажется от ядерной сделки и не продемонстрирует значительный прогресс в демонтаже своей ядерной программы, пишет Daily Express со ссылкой на источник в американской администрации.
По словам собеседника издания, «Иран исчезнет к сентябрю», если соглашение не будет заключено. Пока же США усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке, отправляя бомбардировщики и дополнительную авианосную группу, у Ирана остается все меньше времени, чтобы согласовать условия ядерной сделки, пишут СМИ.
При этом США рассматривают возможность ударов по ядерным объектам Ирана в ближайшие недели, сообщает The Daily Mail со ссылкой на израильские военные и дипломатические источники.
Представитель правительства Израиля заявил, что такой шаг давно назрел и необходим для региональной и глобальной стабильности. Израильские политики считают возвращение Дональда Трампа в Белый дом удобным моментом для действий против Тегерана.
Издание отмечает, что переброска стратегических бомбардировщиков B2 Spirit на базу Диего-Гарсия в Индийском океане может свидетельствовать о подготовке США к возможному удару. Там уже размещены семь таких самолетов и воздушные танкеры.
При этом в Израиле не очень верят в сдержанность Ирана. Израильский аппарат безопасности не исключает, что Иран не станет дожидаться американских и израильских ударов по своим ядерным объектам и прибегнет к силовому сценарию первым, пишет местная газета Maariv со ссылкой на источники.
Силовой сценарий уже активно продвигается в местных СМИ. Так, израильский 14-й канал обнародовал планы по началу беспрецедентной атаки на Иран:
«Иран получит сокрушительный удар, которому не подвергалось ни одно независимое государство со времён Второй мировой войны».
Портал Axios сообщает со ссылкой на источники, что США пока не определились, готовы ли они пойти на «непрямые» переговоры с Ираном, о которых просил Тегеран. В публикации говорится, что Белый дом всерьез рассматривает иранское предложение о непрямых ядерных переговорах, так как для Трампа этот вопрос принципиальный. При этом отмечается, что США точно будут наращивать военное присутствие в регионе.
РЕАКЦИИ: ИЗРАИЛЬ, ЕВРОПА И РОССИЯ
Европейские лидеры в «иранском вопросе» вполне разделяют позицию Трампа. Если между Ираном и США в ближайшее время не будет заключена сделка по ядерной программе, угроза военного столкновения «почти неизбежна», заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
Он напомнил, что Франция выступает против появления ядерного оружия в Иране. Такой же позиции традиционно придерживаются Великобритания и Германия. В прошлом году они осудили принятое Ираном решение нарастить производство обогащенного урана.
Самым главным бенефициаром конфликта США и Ирана выступает Израиль.
Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов говорил НСН, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен убедить Трампа провести военную операцию против Ирана. Но, кажется, Трампа даже не нужно в этом убеждать.
«Очевидно, куда клонит Нетаньяху. Можно бесконечно долго рубать щупальца осьминога, но он все равно будет живой и представлять опасность. Это я говорю про Иран. Поэтому Нетаньяху будет все больше склонять Трампа к проведению серьезной антииранской операции. Пока Нетаньяху напрашивается на программу минимум: совместная дистанционная операция с поражением критически важных объектов, в том числе атомных», - пояснил он.
Теперь же, полагают эксперты, все будет зависеть от решения Ирана вести переговоры по ядерному вопросу. Если Трамп согласится на непрямые переговоры, Иран не сможет отказаться и придется «договариваться».
Россия в этой ситуации призывает к мирному урегулированию. 21 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Иран, как и прочие страны, имеет право на развитие мирной атомной энергетики.
По его словам, в Москве уверены, что вопрос ядерной программы Ирана следует решать «исключительно мирными политико-дипломатическими средствами».
«Считаем, что для этого имеется всё необходимое, нужна лишь политическая воля», - заключил представитель Кремля.
27 марта президент Владимир Путин внес в Госдуму договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Договор предусматривает в том числе развитие военно-технического сотрудничества сторон и совместную работу в области противодействия общим военным угрозам.
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