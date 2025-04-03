США пригрозили «уничтожить» Иран к сентябрю в случае срыва ядерной сделки

Иран пока реагирует сдержанно. Так, верховный лидер страны Али Хаменеи отверг возможность военного конфликта, но пообещал жесткий ответ в случае попыток Вашингтона дестабилизировать ситуацию.

ОБЕЩАНИЯ: ИСЧЕЗНЕТ К СЕНТЯБРЮ

А вот США готовы к решительным шагам против Ирана в случае, если Тегеран откажется от ядерной сделки и не продемонстрирует значительный прогресс в демонтаже своей ядерной программы, пишет Daily Express со ссылкой на источник в американской администрации.

По словам собеседника издания, «Иран исчезнет к сентябрю», если соглашение не будет заключено. Пока же США усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке, отправляя бомбардировщики и дополнительную авианосную группу, у Ирана остается все меньше времени, чтобы согласовать условия ядерной сделки, пишут СМИ.

При этом США рассматривают возможность ударов по ядерным объектам Ирана в ближайшие недели, сообщает The Daily Mail со ссылкой на израильские военные и дипломатические источники.

Представитель правительства Израиля заявил, что такой шаг давно назрел и необходим для региональной и глобальной стабильности. Израильские политики считают возвращение Дональда Трампа в Белый дом удобным моментом для действий против Тегерана.

Издание отмечает, что переброска стратегических бомбардировщиков B2 Spirit на базу Диего-Гарсия в Индийском океане может свидетельствовать о подготовке США к возможному удару. Там уже размещены семь таких самолетов и воздушные танкеры.

При этом в Израиле не очень верят в сдержанность Ирана. Израильский аппарат безопасности не исключает, что Иран не станет дожидаться американских и израильских ударов по своим ядерным объектам и прибегнет к силовому сценарию первым, пишет местная газета Maariv со ссылкой на источники.

Силовой сценарий уже активно продвигается в местных СМИ. Так, израильский 14-й канал обнародовал планы по началу беспрецедентной атаки на Иран:

«Иран получит сокрушительный удар, которому не подвергалось ни одно независимое государство со времён Второй мировой войны».

Портал Axios сообщает со ссылкой на источники, что США пока не определились, готовы ли они пойти на «непрямые» переговоры с Ираном, о которых просил Тегеран. В публикации говорится, что Белый дом всерьез рассматривает иранское предложение о непрямых ядерных переговорах, так как для Трампа этот вопрос принципиальный. При этом отмечается, что США точно будут наращивать военное присутствие в регионе.

РЕАКЦИИ: ИЗРАИЛЬ, ЕВРОПА И РОССИЯ

Европейские лидеры в «иранском вопросе» вполне разделяют позицию Трампа. Если между Ираном и США в ближайшее время не будет заключена сделка по ядерной программе, угроза военного столкновения «почти неизбежна», заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.