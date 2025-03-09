Лидер Ирана Хаменеи отверг переговоры с Трампом

В Иране верховный лидер Али Хаменеи ответил на обращение американского президента Дональда Трампа, сообщает Iran Insight.

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Хаменеи упрекнул главу США в навязывании своих интересов и не стал принимать предложение о переговорах.

«Иран, безусловно, не принимает таких требований», — указал верховный лидер.

Ранее Хаменеи на фоне встречи Трампа и Зеленского напомнил о ненадёжности США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАИран

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