Лидер Ирана Хаменеи отверг переговоры с Трампом
9 марта 202506:01
В Иране верховный лидер Али Хаменеи ответил на обращение американского президента Дональда Трампа, сообщает Iran Insight.
Хаменеи упрекнул главу США в навязывании своих интересов и не стал принимать предложение о переговорах.
«Иран, безусловно, не принимает таких требований», — указал верховный лидер.
Ранее Хаменеи на фоне встречи Трампа и Зеленского напомнил о ненадёжности США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru