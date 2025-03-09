Лидер Ирана Хаменеи отверг переговоры с Трампом

Хаменеи упрекнул главу США в навязывании своих интересов и не стал принимать предложение о переговорах.

«Иран, безусловно, не принимает таких требований», — указал верховный лидер.

Ранее Хаменеи на фоне встречи Трампа и Зеленского напомнил о ненадёжности США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

