СМИ: США могут ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие недели

США рассматривают возможность ударов по ядерным объектам Ирана в ближайшие недели, сообщает The Daily Mail со ссылкой на израильские военные и дипломатические источники.

По данным издания, высокопоставленный представитель правительства Израиля заявил, что такой шаг давно назрел и необходим для региональной и глобальной стабильности. Израильские политики считают возвращение Дональда Трампа в Белый дом удобным моментом для действий против Тегерана.

В США не исключили военный конфликт с Ираном

Издание отмечает, что переброска стратегических бомбардировщиков B2 Spirit на базу Диего-Гарсия в Индийском океане может свидетельствовать о подготовке США к возможному удару. Там уже размещены семь таких самолетов и воздушные танкеры.

30 марта Трамп заявил, что введет против Ирана вторичные санкции через две недели, если переговоры по ядерной программе не сдвинутся с мертвой точки. Он также пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками в случае отказа от сделки. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг возможность военного конфликта, но пообещал жесткий ответ в случае попыток Вашингтона дестабилизировать ситуацию в стране, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры