Песков: Иран имеет право на развитие мирной атомной энергетики
21 марта 202513:21
Иран, как и прочие страны, имеет право на развитие мирной атомной энергетики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Москве уверены, что вопрос ядерной программы Ирана следует решать «исключительно мирными политико-дипломатическими средствами».
«Считаем, что для этого имеется всё необходимое, нужна лишь политическая воля», - заключил представитель Кремля.
Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп дал Ирану срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru