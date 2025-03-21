Песков: Иран имеет право на развитие мирной атомной энергетики

По его словам, в Москве уверены, что вопрос ядерной программы Ирана следует решать «исключительно мирными политико-дипломатическими средствами».

«Считаем, что для этого имеется всё необходимое, нужна лишь политическая воля», - заключил представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп дал Ирану срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки, сообщает RT.

