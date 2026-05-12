«Я прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне он не нравится — он совершенно неприемлем», - написал американский лидер на своей странице в одной из соцсетей.

В интервью «Axios» Трамп назвал ответ Ирана неуместным. Он подтвердил, что 10 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по теме конфликта с Ираном, но оставил неясным, будет ли он продолжать диалог или предпочтет военный вариант.

До этого иранские власти отправили пакистанским посредникам официальный ответ на американское предложение, касающееся завершения конфликта.

В начале мая Иран уже передавал США мирный план из 14 пунктов. Тогда Тегеран потребовал прекращения огня, гарантий безопасности, отмены морской блокады, разморозки своих активов и вывода американских войск с прилегающих территорий.

При этом издание The Wall Street Journal сообщает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пропал, когда переговорщики нуждаются в нем «больше всего».

Отмечается, что отсутствие Хаменеи становится все большей проблемой для Тегерана на переговорах с Вашингтоном о прекращении огня. По данным источника, в Иране возникли разногласия по поводу того, насколько далеко власти готовы зайти, чтобы заключить соглашение с США. Некоторые радикальные политики разместили в социальных сетях посты с просьбой к Хаменеи высказаться по поводу переговоров с американской стороной.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ

В ходе переговоров Тегеран отказался от части прежних условий и согласился включить свою ядерную программу в переговоры, пишут СМИ. Также республика планирует ограничить обогащение урана до 3,5% и сократить свои запасы, утверждают источники Al Arabiya. Кроме того, Иран намерен отозвать требования вывода войск США с Ближнего Востока и готов постепенно открывать Ормузский пролив в обмен на снятие американской блокады.

При этом США решили, что не готовы к укреплению Ирана, а если снять санкции, экономика Ирана получит новый импульс, заявила НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева. Она отметила, что без отмены санкций Иран вряд ли готов на уступки.