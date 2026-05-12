Трамп отверг мирный план Ирана и готов возобновить удары
Иранцы разделяют вопрос окончания войны и вопрос ядерной программы, для них это два разных вопроса, когда для Трампа проблема обогащения урана выходит на первый план.
Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану и операции в Ормузском проливе, сообщает Axios со ссылкой на источники.
Утверждается, что Трамп склоняется к тому, чтобы предпринять какие-либо военные действия против Ирана для усиления давления и принуждения к уступкам по ядерной программе. В «планах» также фигурирует сопровождение судов в Ормузском проливе и удары по 25% целей, которые в Иране еще не были поражены.
ТРАМП ОТВЕРГ ОТВЕТ
Накануне стало известно, что США вновь не понравились предложения Ирана по урегулированию конфликта, которые были сделаны в ответ на план от США. В этот раз пункты документа касались лишь вопросов прекращения боевых действий в регионе. Однако президент США Дональд Трамп назвал ответ неприемлемым.
«Я прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне он не нравится — он совершенно неприемлем», - написал американский лидер на своей странице в одной из соцсетей.
В интервью «Axios» Трамп назвал ответ Ирана неуместным. Он подтвердил, что 10 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по теме конфликта с Ираном, но оставил неясным, будет ли он продолжать диалог или предпочтет военный вариант.
До этого иранские власти отправили пакистанским посредникам официальный ответ на американское предложение, касающееся завершения конфликта.
В начале мая Иран уже передавал США мирный план из 14 пунктов. Тогда Тегеран потребовал прекращения огня, гарантий безопасности, отмены морской блокады, разморозки своих активов и вывода американских войск с прилегающих территорий.
При этом издание The Wall Street Journal сообщает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пропал, когда переговорщики нуждаются в нем «больше всего».
Отмечается, что отсутствие Хаменеи становится все большей проблемой для Тегерана на переговорах с Вашингтоном о прекращении огня. По данным источника, в Иране возникли разногласия по поводу того, насколько далеко власти готовы зайти, чтобы заключить соглашение с США. Некоторые радикальные политики разместили в социальных сетях посты с просьбой к Хаменеи высказаться по поводу переговоров с американской стороной.
НОВЫЕ УСЛОВИЯ
В ходе переговоров Тегеран отказался от части прежних условий и согласился включить свою ядерную программу в переговоры, пишут СМИ. Также республика планирует ограничить обогащение урана до 3,5% и сократить свои запасы, утверждают источники Al Arabiya. Кроме того, Иран намерен отозвать требования вывода войск США с Ближнего Востока и готов постепенно открывать Ормузский пролив в обмен на снятие американской блокады.
При этом США решили, что не готовы к укреплению Ирана, а если снять санкции, экономика Ирана получит новый импульс, заявила НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева. Она отметила, что без отмены санкций Иран вряд ли готов на уступки.
«Иранцы разделяют вопрос окончания войны и вопрос ядерной программы, для них это два разных вопроса. Они хотят сначала договориться с американцами о прекращении войны. По ядерной программе ничего нового нет. США сами вышли из ядерной сделки, иранцы были готовы к возобновлению условий в обмен на снятие санкций. США посчитали, что им выгоднее начать войну, чем идти на уступки. США решили, что не готовы к укреплению Ирана, потому что если снять санкции, экономика Ирана получит новый импульс. Иран готов к сотрудничеству, но на справедливых условиях. Если ограничивается ядерная программа, как было в 2015 году, то должны быть какие-то встречные шаги. А если этого не происходит, они сотрудничать не будут», — отметила она.
По ее словам, у Ирана есть ряд принципиальных вопросов, в которых США также не готовы уступать.
«Компромисс возможен только при снятии санкций. Пока также сохраняется требование о выводе войск США с Ближнего Востока, официальной "отмены" этого пункта не было. Иранцы точно не будут обсуждать свою ракетную программу, ядерная программа стала тоже более чувствительным вопросом, хотя до войны компромисс был практически найден. В результате войны они стали больше отстаивать права, чем искать компромисс», — заключила собеседница НСН.
При этом Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты в итоге получат обогащённый уран Ирана. По словам американского лидера, США ведут постоянное наблюдение за иранскими ядерными материалами.
Ранее Трамп заявил, что сделка США с Ираном может быть заключена до 14 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В МИД России заявили о рекордном товарообороте в ЕАЭС в 2025 году
- Легко не будет: Почему «Зенит» вновь может упустить чемпионство
- Трамп пройдет медицинское обследование в конце мая
- Росавиация: Временно закрыты 11 российских аэропортов
- В Уссурийске загорелись склады с автозапчастями
- Трамп отверг мирный план Ирана и готов возобновить удары
- США проведут военные учения со странами Центральной и Южной Азии
- СМИ: Король Малайзии получил лимузин Aurus в подарок
- Премьер Пакистана в скором времени посетит Россию
- В России от ударов ВСУ за неделю погибли 25 человек