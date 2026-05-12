В Уссурийске загорелись склады с автозапчастями

Склады с автозапчастями загорелись в Уссурийске. Об этом сообщает управление МЧС по Приморскому краю.

Площадь возгорания составила около 1,4 тысячи квадратных метров.

«На момент прибытия пожарных горели автозапчасти на открытой территории и склады», - отметили в МЧС.

Специалисты проводят тушение возгорания по повышенному 2 рангу.

Ранее в районе Пятигорска произошел пожар на рынке «Лира огонь распространился на площади свыше 1 тысячи «квадратов», пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МЧСПожарПриморский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры