В Уссурийске загорелись склады с автозапчастями
12 мая 202609:24
Юлия Савченко
Склады с автозапчастями загорелись в Уссурийске. Об этом сообщает управление МЧС по Приморскому краю.
Площадь возгорания составила около 1,4 тысячи квадратных метров.
«На момент прибытия пожарных горели автозапчасти на открытой территории и склады», - отметили в МЧС.
Специалисты проводят тушение возгорания по повышенному 2 рангу.
Ранее в районе Пятигорска произошел пожар на рынке «Лира огонь распространился на площади свыше 1 тысячи «квадратов», пишет Ura.ru.
