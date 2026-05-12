США проведут военные учения со странами Центральной и Южной Азии
12 мая 202609:00
Юлия Савченко
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в июне проведет на территории страны военные учения «Региональное сотрудничество 2026» с военными из Азии. Об этом говорится в заявлении CENTCOM.
В маневрах примут участие зарубежные партнеры из стран Центральной и Южной Азии.
«Военнослужащие почти из 10 стран пройдут обучение в Соединенных Штатах», - указано в сообщении.
Подготовку в рамках учений в первую очередь пройдут сухопутные и внутренние войска.
Между тем Финляндия начала артиллерийские учения Northern Strike 26 недалеко от российских границ, напоминает Ura.ru.
